Les célébrations de Malines passent mal à Anderlecht

Le lundi matin a dû être dur. Ce dimanche, le KV Malines s’est imposé face au RSC Anderlecht 1-0, une victoire qui permet au KaVé de se qualifier pour les Play-off 1 : une première dans son histoire . Une fois les trois ultimes coups de sifflet passés, les Sang et Or ont jubilé comme s’ils venaient de remporter la Ligue des champions. « J’ai vu des gens pleurer de joie. Ça fait quelque chose » , raconte le buteur du jour, Myron Van Brederode, avant d’ajouter : « Le plus beau moment de ma carrière ? Je pense bien. »

🎇 | C'est la fête à Malines ! 🎊🔥 #KVMAND pic.twitter.com/eTthlECYNj…

EA pour SOFOOT.com