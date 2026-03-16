Olivier Létang est toujours inquiet pour la tenue d’OM-LOSC
Létang de parole. Après la victoire du LOSC sur la pelouse du Stade rennais (1-2), Olivier Létang n’en démord pas avec sa volonté d’un report du match opposant l’Olympique de Marseille au Lille OSC en raison des élections municipales dimanche prochain.
Le président des Dogues craint des débordements liés aux résultats de dimanche prochain. La rencontre, qui devait se jouer à 20h45, a été décalée à 17h15 . Et voilà qui devient aussi routinier qu’une skin care : le dirigeant lillois n’est pas content. Le contexte n’aide pas : une baston entre Rennais et Lillois a déjà terni le dimanche des Nordistes en faisant un blessé.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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