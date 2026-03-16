Comment le football américain a permis à Axel Disasi de se relancer

On se rapproche de la End Zone. Arrivé à West Ham dans les dernières heures du mercato hivernal, Axel Disasi a retrouvé du temps de jeu . Nuno Espirito Santo l’a immédiatement intégré et l’a titularisé lors des six dernières journées de Premier League. Un soulagement pour l’international français, blacklisté à Chelsea , qui s’est « mis à travailler un peu différemment » pour sortir de ce bourbier.

« J’ai fait venir un préparateur physique de football américain , confie-t-il à L’Equipe . J’avais déjà bossé avec lui l’été dernier, en vacances à Los Angeles. En fait, je cherchais à me déplacer plus rapidement sur le terrain, à faire bouger mon corps avec plus d’efficacité. J’ai un gabarit assez costaud (1,90 m, 86 kg), ce qui ressemble à celui de certains joueurs de football américain, et ils arrivent à bien bouger. » …

QB pour SOFOOT.com