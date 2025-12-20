Renato Civelli devient directeur sportif en Argentine
Le patron de la défense.
Renato Civelli reprend du service. L’ancien défenseur de l’OM ou Nice a été nommé directeur sportif du club argentin Defensa y Justicia . « L’arrivée de Renato répond à une volonté claire du club : continuer à professionnaliser nos structures sportives , a déclaré Diego Lemme, président du récent 12 e de la poule A du championnat de clôture. Nous connaissons son parcours, son expérience internationale et son engagement envers une méthode de travail qui correspond parfaitement à l’identité de notre club. » …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
