Renato Civelli devient directeur sportif en Argentine

Le patron de la défense.

Renato Civelli reprend du service. L’ancien défenseur de l’OM ou Nice a été nommé directeur sportif du club argentin Defensa y Justicia . « L’arrivée de Renato répond à une volonté claire du club : continuer à professionnaliser nos structures sportives , a déclaré Diego Lemme, président du récent 12 e de la poule A du championnat de clôture. Nous connaissons son parcours, son expérience internationale et son engagement envers une méthode de travail qui correspond parfaitement à l’identité de notre club. » …

TB pour SOFOOT.com