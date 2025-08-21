 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 14:42

Il n’est pas près de décamper.

Les Lyonnais qui croyaient en lui samedi dernier n’étaient pas forcément nombreux, mais il aura fait taire de nombreux détracteurs. Rémy Descamps a sorti une performance XXL lors de la première journée contre Lens qui lui a valu les félicitations du conseil de classe.…

Sport
