Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
Il n’est pas près de décamper.
Les Lyonnais qui croyaient en lui samedi dernier n’étaient pas forcément nombreux, mais il aura fait taire de nombreux détracteurs. Rémy Descamps a sorti une performance XXL lors de la première journée contre Lens qui lui a valu les félicitations du conseil de classe.…
RFP pour SOFOOT.com
