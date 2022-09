Remise à la pompe : Michel Edouard Leclerc demande à TotalEnergies d'en faire profiter ses clients

Le patron des magasins E.Leclerc a écrit une lettre à son fournisseur en carburant, TotalEnergies, pour demander que ses clients puissent bénéficier de la baisse de 20 centimes par litre mise en place dans les stations-service du pétrolier.

Michel-Edouard Leclerc le 4 octobre 2017 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Invité sur franceinfo , jeudi 1er septembre, Michel-Edouard Leclerc a affirmé avoir demandé à TotalEnergies, l'un de ses fourniseurs, une remise sur le prix de vente de son carburant . Le groupe E.Leclerc espère pouvoir bénéficier de la baisse de 20 centimes par litre que le raffineur français met en place sur toutes les stations Total.

Michel-Edouard Leclerc dénonce l'engagement du PDG de TotalEnergies qui n'est pas à la hauteur de ses promesses : "Il dit qu'il fait une remise de 20 centimes à tous ses clients mais, ce matin, il fait une remise de 20 centimes aux seuls clients de son réseau , pas aux clients de notre réseau" pour qui le carburant provient aussi de TotalEnergies.

Les clients Leclerc "doivent être dans la promesse"

"Je vais lui demander très fort", a martelé le président de E.Leclerc, convaincu que "les clients Leclerc, les clients Carrefour, les clients Avia, les clients des petits pompistes, qui vendent du Total, qui sont approvisionnés par Total, doivent être dans la promesse de Monsieur Pouyanné ".

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2020 à juin 2022 ( AFP / )

Les stations essence E.Leclerc peuvent bénéficier de la ristourne gouvernementale sur les prix à la pompe qui passe de 18 à 30 centimes, à compter de ce jeudi, soit une hausse supplémentaire de 12 centimes par rapport au mois précédent . Le groupe E.Leclerc compte également sur "le cours du pétrole qui est en train de baisser".

Évolution de l'inflation en zone euro depuis le début des estimations de l'indicateur par Eurostat en 1997 ( AFP / )

Le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc a estimé que l'engagement du groupe Total est un "arrangement avec les pouvoirs publics" . Il y voit "une contrepartie" au fait "de ne pas être taxé sur les superprofits". Michel Edouard Leclerc a indiqué ne pas s'opposer à une taxe sur les superprofits, tout en précisant qu'il "préfèrerait une baisse des prix", imposée aux industriels. "Soit on taxe, soit on exige d'eux des baisses de prix", répète Michel-Edouard Leclerc, opposé aux chèques alimentaires et aux chèques carburants. "Pour subvenir aux profits d'entreprises privées on va taper dans les caisses publiques, je préfère les baisses de prix qui bénéficieront aux consommateurs", résume-t-il.