Remise à la pompe, tickets-restaurants, deux-roues : ce qui change en septembre

De nouvelles mesures entrent en vigueur en septembre. L'exécutif met notamment en place plusieurs aides adoptées dans le cadre de la loi "pouvoir d'achat" votée cet été.

( AFP / FRED TANNEAU )

Plusieurs changements attendus vont se profiler en septembre. Parmi eux, figure l'augmentation de la remise à la pompe sur le prix du carburant et le stationnement désormais payant pour les deux-roues à moteur thermique. Voici ce qui change au 1er septembre.

Tickets-restaurants : le plafond bientôt relevé à 25 euros

Pour les 4,8 millions de salariés et indépendants qui bénéficient de tickets-restaurants, le plafond journalier, repassé à 19 euros depuis le 1er juillet après avoir été rehaussé durant la crise du Covid-19, va être relevé à 25 euros dans le courant du mois de septembre.

Bercy a confirmé à MoneyVox que la mesure ne se concrétisera pas dès le 1er septembre , mais "au plus tard le 1er octobre 2022". La mesure devrait être validée début septembre lors d’une réunion de la Commission nationale des titres-restaurants, avance Le Parisien.

Par ailleurs, depuis le 18 août, les tickets restaurants peuvent être utilisés pour payer tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable.

Carburants : une remise de 30 centimes par litre

Une aide qui se prolonge et augmente. La remise à la pompe sur les carburants doit passer à 30 centimes le litre entre le 1er septembre et le 31 octobre, contre 18 centimes actuellement . Elle baissera ensuite à 10 centimes entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022.

Versement de la prime de rentrée

Près de 10,8 millions de foyers modestes percevront à partir du 15 septembre une aide exceptionnelle de 100 euros , plus 50 euros par enfant à charge. Cette "aide exceptionnelle de solidarité" sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux (comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés), ainsi qu'aux étudiants boursiers.

Retraites, minimas sociaux... Des revalorisations de 4 % effectives

Initialement annoncée pour le 9 août, la revalorisation de 4 % des pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base sera finalement mise en place à compter du 9 septembre . Cette hausse, mise en place afin de compenser les effets de l'inflation, sera bien appliquée à partir du 1er juillet, et ce rétroactivement.

Le gouvernement prévoit également une revalorisation de 4 % des bourses étudiantes, des allocations familiales, du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et de la prime d'activité. L' aide personnalisée au logement (APL) sera aussi revalorisée de 3,5 % pour compenser la hausse des loyers.

Le stationnement devient payant pour les deux-roues à moteur thermique à Paris

Mise en place du stationnement payant à Paris pour les deux-roues à moteur thermique. Le tarif est de la moitié de celui des voitures . Le stationnement reste gratuit pour les scooters et motos électriques, mais aussi pour les propriétaires de deux-roues en situation de handicap et pour les soignants à domicile. Des tarifs préférentiels existent pour certains professionnels et les résidents.

Pour la mairie de Paris, "c'est une mesure d'équité " vis-à-vis des automobilistes payant déjà le stationnement et une mesure destinée également à lutter contre une "privatisation de l'espace public par des engins dont les nuisances sont très importantes : pollution, nuisances sonores, encombrement de l'espace public".

Gamètes : Levée de l'anonymat pour les donneurs

À partir du 1er septembre, les enfants nés d'un don de sperme ou d'ovocyte en France pourront plus facilement, à l'âge adulte, connaître l'identité de "leur" donneur . Pour faciliter "l'accès aux origines personnelles", les donneurs devront consentir à ce que leur identité soit, à l'avenir, communiquée aux enfants majeurs qui le souhaiteraient.

Une commission va également être mise en place pour aider les adultes d'aujourd'hui qui recherchent leur géniteur . Sans garantie de succès toutefois, car le donneur, s'il est retrouvé, pourra s'opposer au dévoilement de son identité.

La résiliation d'une assurance emprunteur ouverte pour tous

A partir du 1er septembre, la résiliation d'une assurance emprunteur sera ouverte à tous. Pour les contrats souscrits avant le 1er juin, cela n'était auparavant possible que la première année ou à chaque date anniversaire.

Pour résilier, il faut toutefois trouver un contrat offrant des garanties au moins équivalentes . L'assurance emprunteur protège le ou les souscripteurs d'un crédit immobilier, ainsi que la banque prêteuse, en garantissant le remboursement dans certains cas comme l'invalidité ou le décès.