Reims s'offre un latéral prometteur
Bonne pioche. Le Stade de Reims tient une nouvelle recrue. Le club champenois a enrôlé ce jeudi l’ancien latéral de Brest Daoula Guindo, libre de tout contrat. Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2031.
Auteur d’une saison plus que convaincante avec les Ty-Zefs, où il a pris la place à gauche à Bradley Locko, pas encore totalement remis de sa blessure au tendon d’Achille, l’international malien a été titularisé à 25 reprises en Ligue 1 par le regretté Éric Roy, qui est décédé mercredi à l’âge de 58 ans.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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