information fournie par So Foot • 29/03/2025 à 18:59

Reims retrouve le sourire en enfonçant l’OM dans le doute

Quatre mois et demi plus tard, Reims a de nouveau gagné un match de Ligue 1 face à une équipe de l'OM dépassée. Dans une très mauvaise dynamique, les Olympiens vont devoir se remettre en question pour se qualifier en Ligue des champions.

Reims 3-1 Olympique de Marseille

Buts : Nakamura (29 e ), Diakhon (51 e ) et Atangana (68 e ) pour les Champenois // Rongier (78 e ) pour les Olympiens

Quatre mois et demi qu’ils n’avaient plus connu le goût d’un succès. Depuis le 10 novembre dernier face au Havre, précisément. Après trente minutes à souffrir ensemble, les Rémois ont mis fin à cette interminable disette face à des Marseillais proches du ridicule, portés notamment par une grande efficacité face au but (3-1). Si le combat est loin d’être gagné, les Champenois respirent à nouveau, pendant que les Olympiens vont devoir se regarder dans une glace s’ils ne veulent pas voir tous leurs efforts de la saison réduits à néant dans le sprint final.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com