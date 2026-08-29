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Reims dompte le Red Star, Metz avance toujours au ralenti
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 16:00
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Reims dompte le Red Star, Metz avance toujours au ralenti

Reims dompte le Red Star, Metz avance toujours au ralenti

La Ligue 2 a un nouveau dauphin. Reims s’est amusé ce samedi sur la pelouse du Red Star (1-4) et grimpe en effet à la deuxième place , juste derrière un Saint-Étienne qui se déplacera à Dijon lundi soir. Les Champenois n’ont fait qu’une bouchée des Franciliens, pourtant bien lancés par l’ouverture du score de Saîf-Eddine Khaoui. Mais le penalty manqué par Damien Durand d’entrée laissait présager de la suite pour les locaux, vite rejoints sur un but de Samuel Junior Kotto. Puis renversés pour de bon par un doublé de Youssef El-Kachati et un penalty de son remplaçant, Sambou Soumano.

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