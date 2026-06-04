 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reijnders spoile le transfert de Dumfries au Real Madrid
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 18:54

Reijnders spoile le transfert de Dumfries au Real Madrid

Reijnders spoile le transfert de Dumfries au Real Madrid

Ça s’appelle vendre la mèche. Ces dernières heures, des rumeurs insistantes envoient le latéral de l’Inter Denzel Dumfries au Real Madrid . Et visiblement, le feuilleton serait très avancé et se rapprocherait de son dénouement si on en croit les dernières indiscrétions de son coéquipier en sélection Tijjani Reijnders .

« On l’a tous félicité »

« Est-ce qu’on a fêté le transfert de Denzel au Real ? Oui, bien sûr ! On l’a tous félicité . C’est un pas extraordinaire pour sa carrière. Nous sommes très heureux pour lui et il le mérite absolument » , s’est enthousiasmé le milieu néerlandais en zone mixte à l’issue de la défaite des Pays-Bas face à l’Algérie (0-1).…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank