Reijnders spoile le transfert de Dumfries au Real Madrid

Ça s’appelle vendre la mèche. Ces dernières heures, des rumeurs insistantes envoient le latéral de l’Inter Denzel Dumfries au Real Madrid . Et visiblement, le feuilleton serait très avancé et se rapprocherait de son dénouement si on en croit les dernières indiscrétions de son coéquipier en sélection Tijjani Reijnders .

« On l’a tous félicité »

« Est-ce qu’on a fêté le transfert de Denzel au Real ? Oui, bien sûr ! On l’a tous félicité . C’est un pas extraordinaire pour sa carrière. Nous sommes très heureux pour lui et il le mérite absolument » , s’est enthousiasmé le milieu néerlandais en zone mixte à l’issue de la défaite des Pays-Bas face à l’Algérie (0-1).…

VM pour SOFOOT.com