Nice remporte un drôle de titre de champion, le PSG au pied du podium

Nice remporte un drôle de titre de champion, le PSG au pied du podium

Quelle réussite, cette saison de l’OGC Nice ! La LFP a dévoilé ce jeudi le classement des pelouses de Ligue 1 . Et grosse surprise, ce sont les trois dernières équipes du championnat sur le plan sportif qui ont reçu la meilleure note. L’OGC Nice domine ainsi ce classement avec une moyenne de 18,42 devant Metz (18,22) et… Nantes (18,19). Avec 18,12 de moyenne générale, le PSG se contente de la quatrième place de la classe.

L'@ogcnice et l'@asnlofficiel remportent respectivement le Championnat des Pelouses BKT 2025/2026 de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT.🏆 Dans l'élite, jamais la moyenne générale n'avait été aussi haute depuis la création du Championnat des Pelouses (17,82), tandis qu'aucun… pic.twitter.com/V0pHxUINVm…

TB pour SOFOOT.com