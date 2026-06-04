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Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 20:07

Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire

Plusieurs surprises dans la compo des Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire

Un XI sans finaliste de Ligue des champions. L’équipe de France lance officiellement sa préparation à la Coupe du monde ce jeudi soir, du côté de Nantes. Face à la Côte d’Ivoire, également qualifiée pour le tournoi, les Bleus de Didier Deschamps se présenteront dans leur habituel 4-2-3-1 . Débarqués mardi à Clairefontaine, les cinq joueurs du PSG et William Saliba sont ménagés. Rayan Cherki et Marcus Thuram font donc leur apparition dans le quatuor offensif, aux côtés de Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé.

Une charnière Upamecano-Konaté… partie pour durer ?

Touché au dos, le défenseur d’Arsenal laisse lui sa place à Ibrahima Konaté pour un tandem avec Dayot Upamecano qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Les couloirs seront animés par Jules Koundé et Théo Hernandez, tandis que les deux milieux se nomment Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.…

TB pour SOFOOT.com

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