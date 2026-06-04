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Angers tient son nouveau gardien
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 19:25

Angers tient son nouveau gardien

Angers tient son nouveau gardien

Plus d’entraîneur, mais un gardien. Maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine, le SCO d’Angers avance sur les contours de son effectif. Selon les informations de L’Equipe , le club de l’Anjou serait sur le point d’enrôler Anthony Lopes . En fin de contrat du côté de Nantes, le dernier rempart portugais aurait même déjà passé sa visite médicale.

Un troisième club de Ligue 1 pour Lopes

Après l’Olympique lyonnais, son club formateur, et donc le FC Nantes, Lopes s’apprête donc à défendre les couleurs d’un troisième club du championnat de France. L’homme de 35 ans, qui compte 427 matchs en Ligue 1, arrive pour remplacer un Hervé Koffi qui devrait retrouver le RC Lens après une saison de prêt .…

TB pour SOFOOT.com

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