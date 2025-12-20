Regragui remercie Hakimi pour son « sacrifice » avant la CAN

Tout un Royaume peut souffler.

Présent à l’entraînement collectif ce samedi soir, Achraf Hakimi a de bonnes chances de pouvoir débuter la CAN en tant que titulaire , ce dimanche. Pays hôte, le Maroc défie les Comores pour le match d’ouverture . Avec l’un des ses meilleurs atouts, blessé à la cheville le mois dernier avec le PSG face au Bayern ? « On va voir, ça va être ma décision. Mais il a fait plus que le boulot. Sa blessure n’était pas simple et il a pris une décision forte pour son pays. Il peut débuter demain, ou pas, on verra , a détaillé le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui. Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif. Mais il y a une compétition à gérer. Il me reste une nuit pour bien dormir. » …

