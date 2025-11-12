Reece James s'inquiète de la chaleur à la prochaine Coupe du monde
Bientôt rouges comme des Anglais à Benidorm.
Interrogé ce mercredi par BBC Sport, Reece James a une requête assez simple pour la FIFA : que la Coupe du monde 2026 ne se transforme pas en barbecue géant. Le défenseur anglais, encore transpirant de son triomphe avec Chelsea en Coupe du monde des clubs disputée l’été dernier aux États-Unis, espère que l’instance « envisagera de modifier les horaires des matchs » afin d’épargner les joueurs d’un nouveau coup de chaud.…
SF pour SOFOOT.com
