Réduit à dix, le PSG s’impose à Strasbourg pour reprendre les commandes de la Ligue 1
Pris par l'intensité strasbourgeoise en première mi-temps puis réduit à dix après l'expulsion d'Achraf Hakimi à un quart d'heure du terme, le PSG a dû puiser pour aller battre Strasbourg (1-2). Une victoire de prestige qui permet aux Parisiens de reprendre les commandes de la Ligue 1.
Strasbourg 1-2 Paris Saint-Germain
Buts : G. Doué (27 e ) pour le RCSA // Mayulu (22 e ) et Mendes (81 e ) pour le PSG
Expulsion : Hakimi (75 e ) …
