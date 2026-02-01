Réduit à dix, le PSG s’impose à Strasbourg pour reprendre les commandes de la Ligue 1

Pris par l'intensité strasbourgeoise en première mi-temps puis réduit à dix après l'expulsion d'Achraf Hakimi à un quart d'heure du terme, le PSG a dû puiser pour aller battre Strasbourg (1-2). Une victoire de prestige qui permet aux Parisiens de reprendre les commandes de la Ligue 1.

Strasbourg 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : G. Doué (27 e ) pour le RCSA // Mayulu (22 e ) et Mendes (81 e ) pour le PSG

Expulsion : Hakimi (75 e ) …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com