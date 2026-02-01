Jonathan David encore décisif pour la Juve

Parme 1-4 Juventus

Buts : Cambiaso CSC (51 e ) pour Parme // Bremer (14 e et 54 e ), Mckennie (37 e ) et David (64 e ) pour la Juventus

Un but supplémentaire et une passe décisive de plus, pour Jonathan David ! En déplacement sur le terrain de Parme à l’occasion de la 23 e journée de Serie A, la Juventus a vu son attaquant participer activement à sa large victoire. L’ancien avant-centre de Lille a d’abord offert le troisième but de son équipe à Gleison Bremer d’une tête qui serait sûrement allée au fond des filets sans l’intervention du défenseur, puis il a inscrit le quatrième en renard des surfaces.…

FC pour SOFOOT.com