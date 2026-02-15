 Aller au contenu principal
Réduit à dix d'entrée, Le Havre fait tomber Toulouse
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 17:03

Le Havre 2-1 Toulouse

Buts : Soumaré (43 e et 53 e ) pour les Hacmen // Sidibé (45 e +3) pour le Téfécé

Expulsion : Sangante (2 e ) pour les Hacmen

TB pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

  • Le coup franc totalement fou de Hulk
    Le coup franc totalement fou de Hulk
    information fournie par So Foot 15.02.2026 16:27 

    Un extraterrestre. À 39 ans, Hulk continue de martyriser les gardiens brésiliens. Cette nuit, c’est le pauvre Vinicius Dias qui a fait office de punching ball lors de la promenade de l’Atlético Mineiro sur la pelouse d’Itabirito (2-7). Hulk a planté un triplé (31 ... Lire la suite

  • Biathlon - Cérémonie de réattribution des médailles
    JO 2026/Biathlon-Seize ans plus tard, Fourcade récupère enfin l'or de Vancouver
    information fournie par Reuters 15.02.2026 16:17 

    par Philip O'Connor Seize ans après ‌sa deuxième place derrière Evgeny Ustyugov à la mass start des Jeux de Vancouver, le ​biathlète français Martin Fourcade a finalement reçu dimanche la médaille d'or en raison de la disqualification du Russe pour violation des ... Lire la suite

  • Le patron des arbitres italiens s’excuse après l’expulsion de Kalulu
    Le patron des arbitres italiens s’excuse après l’expulsion de Kalulu
    information fournie par So Foot 15.02.2026 16:16 

    Faute avouée, à moitié pardonnée ? L’expulsion de Pierre Kalulu contre l’Inter Milan samedi pour un deuxième carton extrêmement sévère a provoqué une vive colère du côté de la Juventus. Quelques heures après une prise de parole vindicative des dirigeants turinois, ... Lire la suite

  • Snowboard - Cérémonie de victoire pour le snowboard cross par équipes mixtes
    JO 2026-Les Français Léa Casta et Loan Bozzolo en bronze au snowboard cross par équipes
    information fournie par Reuters 15.02.2026 16:07 

    Léa Casta et ‌Loan Bozzolo ont décroché le bronze dimanche sur ​l'épreuve de snowboard cross par équipes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 15e médaille de la délégation française ​qui égale son record atteint consécutivement en 2014 et 2018. Le duo ​tricolore ... Lire la suite

