information fournie par So Foot • 15/02/2026 à 17:03

Réduit à dix d'entrée, Le Havre fait tomber Toulouse

Le Havre 2-1 Toulouse

Buts : Soumaré (43 e et 53 e ) pour les Hacmen // Sidibé (45 e +3) pour le Téfécé

Expulsion : Sangante (2 e ) pour les Hacmen …

TB pour SOFOOT.com