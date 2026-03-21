Réduit à dix, Auxerre fait le show à l'Abbé-Deschamps
Auxerre 3-0 Brest
Buts : Okoh (24 e , 58 e ), Namaso (70 e ) pour l’AJA
Expulsion : Léon (6 e ) côté Auxerrois …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Réduit à dix, Auxerre fait le show à l'Abbé-Deschamps
Buts : Okoh (24 e , 58 e ), Namaso (70 e ) pour l’AJA
Expulsion : Léon (6 e ) côté Auxerrois …
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Borussia Dortmund 3-2 Hambourg Buts : Bensebaini (73 e SP, 84 e SP), Guirassy (78 e ) pour le BvB // Otele (19 e ), Sambi (38 e ) pour die Rothosen Comment dit-on remontada en allemand ? Alors que le Signal Iduna Park était presque inviolable cette saison, puisque ... Lire la suite
Everton 3-0 Chelsea Buts : Beto (33 e et 62 e ) et Ndiaye (76 e ) Les Blues sont au fond du gouffre. Totalement dépassé dans la semaine face au PSG, Chelsea s’est à nouveau effondré sur la pelouse d’Everton . Un très lourd revers (3-0) et un contenu qui ont de ... Lire la suite
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