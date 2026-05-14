Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo
Real Madrid 2-0 Real Oviedo
Buts : García (44 e ) et Bellingham (82 e )
Retour contrarié. Encore deux matchs de Liga avant le Mondial (ou les vacances pour Eduardo Camavinga), et le Real Madrid tire la lange. S’il s’est tranquillement imposé contre le Real Oviedo, lanterne rouge (2-0), l’équipe d’Álvaro Arbeloa a fait le minimum. Après avoir imposé un tempo très lent au début du match Nacho Vidal aurait même pu surprendre le dauphin du Barça, mais l’Espagnol a complètement foiré sa reprise dans les six mètres.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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