 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le capitaine du RC Lens a fait son choix
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 22:51

Le capitaine du RC Lens a fait son choix

Le capitaine du RC Lens a fait son choix

Il va y aller en courant. Ce mercredi contre le PSG, Adrien Thomasson a fêté son 127 e et dernier match avec le RC Lens. Le capitaine du Racing est sorti sous les ovations du public de Bollaert, sachant qu’il arrivait en fin de contrat cet été. Après quatre saisons à Lens, le milieu de terrain devrait débarquer à Rennes début juillet, selon des infos du Parisien , que So Foot peut confirmer. Il était également sur les tablettes du Paris FC.

Bonne pioche ?

Un an après les arrivées conjointes de Quentin Merlin et Valentin Rongier, Rennes pioche encore un ancien Nantais. Avant de se trimballer pendant plus de 150 matchs avec Strasbourg, Thomasson avait en effet foulé les bords de l’Erdre. L’increvable milieu de 32 piges va retrouver Franck Haise, mais aussi Brice Samba, ses anciens coéquipiers à Lens.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette liste des 26 ne manque pas d'air
    Cette liste des 26 ne manque pas d'air
    information fournie par So Foot 14.05.2026 23:30 

    Ce jeudi au JT de TF1, 26 têtes sont apparues sur le synthé, toutes introduites par Didier Deschamps. Une sélection logique, respectant l'équilibre entre hommes de confiance, nouvelles valeurs sûres et garçons en pleine bourre, et qui permet au boss d'avoir un ... Lire la suite

  • Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo
    Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo
    information fournie par So Foot 14.05.2026 23:21 

    Real Madrid 2-0 Real Oviedo Buts : García (44 e ) et Bellingham (82 e ) Retour contrarié. Encore deux matchs de Liga avant le Mondial (ou les vacances pour Eduardo Camavinga), et le Real Madrid tire la lange. S’il s’est tranquillement imposé contre le Real Oviedo, ... Lire la suite

  • Deschamps explique pourquoi il n'a pas convoqué Tolisso et Camavinga
    Deschamps explique pourquoi il n'a pas convoqué Tolisso et Camavinga
    information fournie par So Foot 14.05.2026 22:34 

    Choisir, c’est renoncer. C’est cet adage qu’a suivi Didier Deschamps ce jeudi de l’Ascension, à Boulogne-Billancourt. Pour sa dernière liste officielle avant son départ des Bleus, DD a laissé sur le carreau Eduardo Camavinga, mais aussi Corentin Tolisso, Randal ... Lire la suite

  • Un international Espoirs choisit le Maroc
    Un international Espoirs choisit le Maroc
    information fournie par So Foot 14.05.2026 22:11 

    Son choix est fait. Ayyoub Bouaddi a choisi de défendre les couleurs du Maroc . Le milieu lillois porte actuellement le brassard dans l’équipe de France Espoirs de Gérald Baticle, avec lesquels il a été sélectionné à dix reprises. L’homme aux quasiment 100 matchs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank