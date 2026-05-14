Le capitaine du RC Lens a fait son choix

Il va y aller en courant. Ce mercredi contre le PSG, Adrien Thomasson a fêté son 127 e et dernier match avec le RC Lens. Le capitaine du Racing est sorti sous les ovations du public de Bollaert, sachant qu’il arrivait en fin de contrat cet été. Après quatre saisons à Lens, le milieu de terrain devrait débarquer à Rennes début juillet, selon des infos du Parisien , que So Foot peut confirmer. Il était également sur les tablettes du Paris FC.

Bonne pioche ?

Un an après les arrivées conjointes de Quentin Merlin et Valentin Rongier, Rennes pioche encore un ancien Nantais. Avant de se trimballer pendant plus de 150 matchs avec Strasbourg, Thomasson avait en effet foulé les bords de l’Erdre. L’increvable milieu de 32 piges va retrouver Franck Haise, mais aussi Brice Samba, ses anciens coéquipiers à Lens.…

UL pour SOFOOT.com