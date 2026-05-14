Deschamps explique pourquoi il n'a pas convoqué Tolisso et Camavinga

Choisir, c’est renoncer. C’est cet adage qu’a suivi Didier Deschamps ce jeudi de l’Ascension, à Boulogne-Billancourt. Pour sa dernière liste officielle avant son départ des Bleus, DD a laissé sur le carreau Eduardo Camavinga, mais aussi Corentin Tolisso, Randal Kolo Muani et d’autres prétendants.

« Il a le droit de m’en vouloir »

L’ancien milieu de terrain n’a eu le droit qu’à 26 joueurs, et a donc fait des déçus. « Il a le droit de m’en vouloir. Je le comprends , » a-t-il commenté en abordant la non sélection d’Eduardo Camavinga. Le Madrilène était pourtant appelé lors du dernier rassemblement, et a comptabilisé 29 sélections depuis 2022. Pour DD, le joueur de 24 ans paye « sa saison, bien évidemment. Même s’il a eu quelques blessures aussi. Et la concurrence, qui est très forte. Je ne vais pas dire qu’il est plus déçu que les autres, mais… Qu’il ait tout le potentiel, évidemment. Il a un peu joué en mars. Je ne remets pas en doute ce qu’il est et son potentiel et ce qu’il est capable de faire. » Camavinga, lui, était titulaire ce soir contre le Real Oviedo.…

UL, avec CG, en conférence de presse pour SOFOOT.com