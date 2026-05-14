Cette liste des 26 ne manque pas d'air

Ce jeudi au JT de TF1, 26 têtes sont apparues sur le synthé, toutes introduites par Didier Deschamps. Une sélection logique, respectant l'équilibre entre hommes de confiance, nouvelles valeurs sûres et garçons en pleine bourre, et qui permet au boss d'avoir un des groupes les plus costauds avant de se présenter à un grand tournoi.

Les saints de glace ont ça de terrible : on peut se retrouver d’un claquement de doigts sous des trombes de grêle et greloter dans sa veste mi-saison, oubliant instantanément le doux mois d’avril où on s’est découvert de plus d’un fil et replonger dans un état d’esprit automnal. C’est la dure loi du ressenti. Au moment d’annoncer sa liste sur le plateau du 20 Heures de TF1, une bonne vingtaine de minutes après le bulletin météo d’Évelyne Dhéliat, Didier Deschamps savait qu’il allait à son tour souffler le chaud et le froid. Dans son costume habituel, il a, pour la septième fois en 14 ans de boîte, présenté sa liste pour un grand tournoi international. Moment aussi solennel que ridicule, où il s’agit d’indiquer les 26 régions ensoleillées et quelques les zones de dépression.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com