Red Star ou Rodez : qui a les meilleurs arguments pour rejoindre la Ligue 1

Pour une bonne course à la montée, il faut deux équipes sexy. Par chance, le Red Star et Rodez, respectivement 4e et 5e de Liggue 2, cochent cette case. Il a donc fallu chercher d’autres critères pour départager les deux formations qui s’affrontent, à Bauer, ce soir pour le premier barrage d’accession à la Ligue 1.

L’ancrage local

Le Red Star n’est pas le hipster né de la dernière pluie qui découvre le football français. L’Étoile rouge, c’est plutôt ce club familial qui « permet aux enfants de toute classe sociale de pouvoir faire du sport » , comme le disait le directeur sportif du club Steve Marlet en 2015. Il y a longtemps, l’astre est tombé. Mais un Audonien n’abandonne jamais, et le club a traversé les tempêtes en s’appuyant sur ce qu’il a de plus beau : la formation. « Il y a un si gros vivier en Île-de-France qu’il y a de belles opérations à faire sur le plan sportif » , disait Marlet. Damien Durand vient des Ulis et Mathieu Huard de Neuilly-sur-Seine, tout comme 50 % de l’effectif des Verts et Blancs issu de la région parisienne. L’ancrage francilien est bien là. Le RAF n’est pas en reste en termes d’enracinement local, mais les Ruthénois ont une composition plus diffuse, mêlant recrues de toute la France aux quelques joueurs issus du Sud-Ouest. Faire confiance aux joueurs formés au club, c’est aussi important, et l’Audonien Jovany Ikanga a disputé 28 rencontres de plus que Morgan Corredor (1 match) cette saison…

Red Star 1-0 Rodez …

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com