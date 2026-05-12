Des poteaux carrés installés à Geoffroy-Guichard

Les traumatismes renaissent. Le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a célébré les 50 ans de la mythique génération de 1976, finaliste malheureuse de la Ligue des champions face au Bayern Munich à Glasgow. Les festivités se poursuivront le 31 mai prochain par un match caritatif, entre une équipe de légendes stéphanoises comme Loïc Perrin, Jérémie Janot, ou encore Stéphane Ruffier face à une « team des héros » composée notamment d’Eden Hazard et de Florent Manaudou. Pour cette rencontre hommage, l’ASSE a décidé d’installer des poteaux carrés sur les cages de Geoffroy-Guichard.

Les poteaux carrés, 50 ans après

D’après Onze Mondial , les Verts ont d’ores et déjà remplacé les poteaux ronds, utilisés lors des matchs de Ligue 2, par des poteaux carrés. Une référence évidente à cette fameuse finale de C1 perdue face au Bayern Munich où des poteaux carrés étaient installés à l’époque sur les buts d’Hampden Park à Glasgow. Ce soir-là, les joueurs de l’ASSE avaient touché deux fois les montants avant de s’incliner à une marche de leur rêve.…

MBC pour SOFOOT.com