L'Atlético de Madrid annonce la blessure d'un international américain à un mois du Mondial
Un épilogue cauchemardesque. L’Atlético de Madrid , auteur d’une triste fin de saison, a annoncé ce lundi que Johnny Cardoso allait se faire opérer prochainement à la cheville droite après avoir subi une entorse quelques jours plus tôt : « Il souffre d’une entorse grave avec atteinte articulaire. »
Johnny Cardoso será intervenido quirúrgicamente de su tobillo derecho. ℹ️ https://t.co/JIaTxvQ5GD ¡Recúperate pronto, Johnny! pic.twitter.com/LnUjUgkZiC…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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