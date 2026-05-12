Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition

Claudio Ranieri serait (encore) prêt à sortir de sa retraite à une condition

Elle semble si loin, cette saison 2015-2016 où Leicester avait fait vibrer la planète football. Des joueurs inconnus au bataillon, une Premier League soulevée au nez et à la barbe des mastodontes de Londres et Manchester ; à la baguette, un certain Claudio Ranieri. L’Italien n’a pas caché son chagrin face à la chute des Foxes , désormais relégués en League One, lors des Gianni di Marzio Awards : « Je suis désolé de les voir relégués. Les voir en League One me rend vraiment triste, très triste. »

🎙 Ranieri ému par la chute des Foxes : "Ça me fait vraiment mal"#beINSPORTS pic.twitter.com/3yXAHH5auY…

EM pour SOFOOT.com