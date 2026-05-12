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Le onze type des joueurs à neuf titularisations en Ligue 1
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 13:05

Le onze type des joueurs à neuf titularisations en Ligue 1

Le onze type des joueurs à neuf titularisations en Ligue 1

Malgré ses neuf petites titularisations en Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison. Voici le onze type des joueurs qui ont disputé eux aussi 9 matchs dans la peau d'un titulaire et qui sont donc passé à côté d'une belle récompensen.

Gardien : Pape Sy

Bon, ce onze type commence aussi mal qu’une saison du FC Metz en Ligue 1. Avant le dernier multiplex de la saison dimanche soir, aucun portier du championnat n’a disputé 9 matchs dans la peau d’un titulaire cette saison. Par contre, deux hommes sont à huit, Maxime Dupé de Nice et Pape Sy de Metz. Le choix s’est instinctivement tourné vers le gardien des Grenats grâce à ses statistiques impressionnantes : 8 matchs titulaires pour 0 victoire. Mieux encore, « P.Sy » s’était mangé une commotion cérébrale lors du match précédent la seule série de victoires de Metz à l’automne. Le Pape avait été remplacé par Jonathan Fischer après un conclave à la Croix de Lorraine. Plusieurs mois après, le gardien messin vit une rédemption et devrait vivre sa neuvième titularisation contre Nice ce dimanche. Sortez la fumée blanche.

Latéral droit : Fabien Centonze

9 titularisations, trois buts, des blessures, des trajets interminables en bus et une relégation. La saison 2025-2026 de Fabien Centonze a bel et bien ressemblé aux montagnes russes d’Europa Park. Pour un type qui a peur de l’avion, c’est à saluer !…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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