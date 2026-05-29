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Record inédit de chaleur sur plus de la moitié de la France en mai
information fournie par AFP 29/05/2026 à 17:00

Du 23 au 27 mai, 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés en France ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Du 23 au 27 mai, 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés en France ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur au cours de la vague précoce de chaleur qui a touché la France ces derniers jours, a affirmé vendredi Météo-France, rendant ce mois de mai "inédit" sur le plan météorologique et climatique.

"Plus de la moitié de la France a connu au moins un record mensuel de chaleur, que ce soit en températures minimales et ou maximales, au cours de cet épisode, ce qui est colossal", a affirmé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, à l'heure où cet épisode de chaleur devrait progressivement régresser d'ici au week-end.

Sur la période du 23 au 27 mai, 109 records de températures mensuelles minimales et 266 records de températures mensuelles maximales ont été enregistrés, a-t-il ajouté.

Ces températures de 10 à 15 degrés au-dessus des normales et largement inédites pour un mois de mai ont déjà provoqué plusieurs décès, selon les autorités.

Elles forcent entreprises, particuliers ou administrations à s'adapter.

Plusieurs trains ont été annulés entre Paris et le Sud-Ouest ainsi qu'entre Bordeaux et Marseille, par crainte de pannes de climatisation.

Nadège Poumaere, éleveuse de vaches laitières à Sercus, dans le nord de la France, redouble quant à elle d'ingéniosité pour rafraîchir ses 130 vaches, animal très sensibles à la chaleur, au moyen de Ventilateurs, ouverture des étables, arrosage des animaux avant d'équiper dans quelques semaines son étable de rideaux occultants, un investissement de 40.000 euros.

Météo-France prévoit une fin de l'épisode de chaleur pour dimanche.

Mais à partir de samedi, la chaleur devrait aussi laisser place aux orages.

Cet épisode caniculaire est causé par un "dôme de chaleur" têtu sur l'Europe de l'Ouest, qui bloque l'air chaud venu d'Afrique du Nord.

L'Italie, le Royaume-Uni ou encore le Portugal connaissent aussi des pics de chaleur inédits pour la saison.

Sous l'influence du changement climatique causé par les activités humaines, ces périodes de fortes chaleurs, rares autrefois, ont tendance à être plus nombreuses, intenses et à intervenir plus tôt ou plus tard dans l'année.

Les prévisions officielles tablent sur un réchauffement moyen de 2,7°C en France d'ici 2050.

Environnement
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1 commentaire

  • 18:19

    "Record inédit". N'est-ce pas dans le concept même de record d'être inédit ?

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