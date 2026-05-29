Or et métaux précieux: cinq personnes interpellées après une tentative de séquestration

Cinq personnes armées, soupçonnées d'avoir voulu enlever et séquestrer l'employée d'une entreprise d'horlogerie-joaillerie qui travaille l'or et les métaux précieux, ont été interpellées près de Besançon ( AFP / DENIS CHARLET )

Cinq personnes armées, soupçonnées d'avoir voulu enlever et séquestrer l'employée d'une entreprise d'horlogerie-joaillerie qui travaille l'or et les métaux précieux, secteur particulièrement visé par les malfaiteurs, ont été interpellées vendredi au terme d'une traque près de Besançon, a-t-on appris auprès du procureur de cette ville.

La salariée a alerté les gendarmes après avoir repéré vendredi vers 07H20 "une voiture suspecte" près de son domicile à Saint-Vit (Doubs), a indiqué à l'AFP Cédric Logelin.

A l'arrivée des militaires, la voiture a pris la fuite jusqu'à un chemin boisé. Après un choc avec le véhicule de la gendarmerie, deux individus ont été interpellés, trois autres prenant la fuite à pied.

Un important dispositif de gendarmerie a été déployé, dont le GIGN et un hélicoptère.

Swatt, un chien de la gendarmerie, a suivi la trace des fuyards jusqu'à un étang. L'animal "a mis la tête dans l'eau et il a mordu l'un des auteurs caché dans l'eau, comme les deux autres", a détaillé auprès de l'AFP la colonelle Elodie Montet, commandante du groupement de gendarmerie du Doubs.

"Contrairement aux idées reçues, l'eau conserve énormément les odeurs", a-t-elle souligné.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue pour "tentative d'enlèvement et de séquestration en bande organisée" et "tentative de vol en bande organisée", selon le procureur.

Deux armes de poing, des cagoules et des gants ont été retrouvés dans leur véhicule.

"L'employée a très, très bien réagi" en prévenant la gendarmerie, a estimé le magistrat.

L'enquête a été confiée à la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Besançon, rodée en matière d'affaires de vol d'or et de métaux précieux, très fréquentes en Franche-Comté, berceau de l'horlogerie française.

"C'est encore ce secteur d'activité qui était ciblé. C'est un phénomène inquiétant. Non seulement on s'attaque aux locaux de ces entreprises, mais on s'en prend aussi à l'entourage professionnel", a déclaré au quotidien régional L'Est Républicain M. Logelin.

Vendredi dernier, quatre habitants du Doubs suspectés d'avoir participé au vol d'une importante quantité d'or et de pièces détachées de montres de luxe en Suisse avaient été interpellés. Le préjudice s'élevait à environ 550.000 euros.

Depuis 12 mois, la SR de Besançon a été saisie de plusieurs dossiers similaires aux cours desquels 31 personnes ont été interpellées, dont 15 ont été incarcérées, avait indiqué son commandant, le colonel Christophe Vila.