Rebondissement dans le procès du chauffeur qui avait renversé des supporters à Liverpool
Suite et fin du procès.
Jugé depuis mardi pour avoir foncé dans la foule lors de la parade célébrant le titre de champion d’Angleterre de Liverpool en mai dernier, l’automobiliste britannique de 54 ans a finalement plaidé coupable ce mercredi , mettant un terme anticipé à un procès qui devait durer près d’un mois.…
CM pour SOFOOT.com
