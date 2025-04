information fournie par So Foot • 17/04/2025 à 00:53

Real Madrid, supplément vague à l'âme

Logiquement éliminé de la Ligue des champions par Arsenal, le Real Madrid n'a pas réussi à trouver le supplément d'âme nécessaire. Symbole d'un printemps raté.

« Nous avons vécu une période fantastique. » En quelques mots, dans la zone flash d’après-match, Carlo Ancelotti a baissé le rideau sur cette campagne européenne 2024-2025 du Real Madrid, après la défaite ce mercredi soir synonyme d’élimination logique face à Arsenal (1-2) en quarts de finale de Ligue des champions. Santiago-Bernabéu était pourtant le théâtre de ce qui aurait pu ressembler à une folle remontée après la débâcle de l’aller à l’Emirates Stadium (3-0). Il n’en aura rien été. Car si ce stade se transforme en arène lorsque le Real Madrid a besoin d’atomiser son adversaire, son public n’y peut rien, quand ces mêmes Merengues sont amorphes. Cela est ainsi le cas depuis un mois maintenant, et cette « période fantastique » nostalgiquement évoquée par Ancelotti touche à sa fin.

La fin de la magie

Six matchs, trois défaites, un nul, treize buts encaissés. Voici le bilan mars-avril 2025 du Real Madrid. Un tableau rempli de ratures, que l’on qualifierait presque d’indigne pour une écurie de ce standing. La réalité n’en a pourtant pas grand chose à faire du standing. Les Madrilènes sont en galère, et le supplément d’âme parfois mystique que l’on adosse à leur maillot ne peut plus faire effet.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com