 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 10:33

Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte

Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte

Personne n’en doutait après le nul de dimanche.

Le président de la Liga, Javier Tebas , a publié un long message pour répondre aux critiques formulées à son encontre lors de l’Assemblée générale du Real Madrid, où un socio a demandé qu’il soit déclaré persona non grata (personne indésirable) . La suggestion, accueillie par rires et applaudissements, n’a pas laissé l’intéressé indifférent.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres de l'équipe de France
    Rugby-Une tournée du XV de France loin d'être rassurante
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:42 

    Deux victoires et une défaite : le XV de France a conclu sa tournée d'automne par une note positive contre l'Australie (48-33) samedi sans pour autant complètement rassurer à un peu plus de deux mois du Tournoi des Six Nations, qu'il n'abordera pas en pleine confiance. ... Lire la suite

  • Un célèbre supporter de l’OM va s’engager en politique
    Un célèbre supporter de l’OM va s’engager en politique
    information fournie par So Foot 24.11.2025 11:30 

    En général, il ne se trompe pas sur les transferts. Pour les élections municipales de mars 2026, le sport sera bien représenté. Après Jean-Michel Aulas qui se présente à la mairie de Lyon, et Serge Blanco qui brigue celle de Biarritz, même les supporters s’y mettent. ... Lire la suite

  • La presse italienne porte Mike Maignan aux nues
    La presse italienne porte Mike Maignan aux nues
    information fournie par So Foot 24.11.2025 11:17 

    Le retour de Super Mike ? Si l’AC Milan s’est imposé contre son voisin intériste, il le doit au seul buteur du match Christian Pulisic, mais aussi en bonne partie à Mike Maignan . Auteur de 6 parades, dont 3 aussi délicates que décisives , il a notamment écœuré ... Lire la suite

  • Un Belge passé par l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans
    Un Belge passé par l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans
    information fournie par So Foot 24.11.2025 10:55 

    Retraite anticipée… et subie. Après seulement deux matchs disputés cette saison en D3 espagnole avec Marbella, le défenseur belge Zinho Vanheusden a annoncé prendre sa retraite. À seulement 26 ans, le joueur formé au Standard Liège et longtemps vu comme un des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank