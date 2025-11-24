Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte
Personne n’en doutait après le nul de dimanche.
Le président de la Liga, Javier Tebas , a publié un long message pour répondre aux critiques formulées à son encontre lors de l’Assemblée générale du Real Madrid, où un socio a demandé qu’il soit déclaré persona non grata (personne indésirable) . La suggestion, accueillie par rires et applaudissements, n’a pas laissé l’intéressé indifférent.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
