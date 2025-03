Real Madrid : le coup de la panne

Battu par le Betis ce week-end (2-1), le Real Madrid n’a remporté qu’un match de Liga lors des 5 dernières journées et pointe désormais à la troisième place du classement. De quoi inquiéter avant cette double confrontation en Ligue des champions face à l’Atlético dont la dynamique est bien différente.

Samedi 25 janvier 2025. Auteur de son premier triplé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé peut avoir le sourire au moment de céder sa place à Endrick pour les dernières secondes de la rencontre. Il faut dire que le Real vient de s’amuser sur la pelouse de Valladolid (0-3) et conforte sa place de leader avec 4 points d’avance sur l’Atlético – bousculé contre Villarreal quelques heures plus tôt (1-1) – et 7 sur le Barça. Un peu plus d’un mois plus tard, Kylian Mbappé n’a pas le même visage au moment d’être remplacé par ce même Endrick alors qu’il reste encore 15 minutes à jouer lors de la rencontre face au Betis. Logique, le Real s’incline 2-1 face aux potes d’un étincelant Isco et est relégué à la troisième place de Liga à l’issue de la journée à deux longueurs de l’Atlético et trois du Barça.

Une victoire en 5 matchs de Liga

Cela peut arriver de passer à côté d’une rencontre. Il n’y a rien de mal à cela. D’autant plus à l’Estadio Benito Villamarín où l’Atlético s’est incliné plus tôt dans la saison (1-0) et où le Barça est reparti avec un point (2-2). Et d’autant plus lorsque l’on se présente sans Jude Bellingham (suspendu) et sans Dani Ceballos et Fede Valverde (blessés). Le problème, c’est lorsque les mauvais matchs se succèdent. Et c’est ce qui est en train de se passer au Real Madrid qui n’a remporté qu’une seule de leurs 5 dernières rencontres de Liga (2-0 contre Girona) pour deux nuls (Osasuna et Atlético) et deux défaites (Espanyol et le Betis). Ce qui fait du Real Madrid la 15 e équipe de Liga sur les 5 dernières journées avec 5 petits points. Soit 6 de moins que l’Atlético (3 victoires et 2 nuls) et 10 de moins que le Barça qui a fait un carton plein sur la même période.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com