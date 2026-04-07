« Real Madrid de Shopee » est une insulte au Brésil

Le vent de la réforme. Le Brésil commence à étudier la possible création d’une ligue unique afin de valoriser son produit, renforcer les clubs et réduire l’écart avec les grands championnats européens. Les représentants des entités de Série A et de Série B ont participé à une réunion sur le sujet ce lundi. Visiblement, tous ne sont pas sur la même longueur d’onde au regard des déclarations de Leila Pereira, la présidente de Palmeiras .

« Il faut garder les pieds sur terre, prendre conscience que nous avons tous besoin les uns des autres , que personne n’est plus grand que personne. (…) Il y a des clubs qui se prennent pour le Real Madrid , qui pourraient être le Real Madrid de Shopee » , a-t-elle lâché en référence à la plateforme asiatique de e-commerce. L’équivalent d’un « Real Madrid de Wish » pour utiliser une expression plus employée chez nous.…

QB pour SOFOOT.com