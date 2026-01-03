Réactions politiques françaises à l'opération américaine au Venezuela

Voici les réactions politiques françaises, publiées sur le réseau X, à l'opération menée par les Etats-Unis au Venezuela où le président Nicolas Maduro a été "capturé et exfiltré", selon le président américain Donald Trump.

Des rassemblements sont organisés samedi après-midi devant une statue de Simon Bolivar, puis place de la République à Paris "en soutien au peuple vénézuélien contre l'agression de Trump".

JORDAN BARDELLA, président du Rassemblement national :

"Le régime rouge de Nicolas Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique (...)

"Pour autant, le respect du droit international et de la souveraineté des États ne peut être à géométrie variable. Le renversement extérieur d’un gouvernement, par la force, ne saurait constituer une réponse acceptable, ne faisant qu’aggraver l’instabilité géopolitique de notre temps (...)

"À ce stade, nous ne pouvons qu’appeler à ce que la parole soit rendue dans les plus brefs délais au peuple vénézuélien, afin qu’il puisse sortir de cette crise majeure par un processus démocratique libre, transparent et loyal."

JEAN-LUC MÉLENCHON, chef de file de La France insoumise :

"Les USA de Trump s'emparent du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec une intervention militaire d'un autre âge et l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse.

Le narcotrafic est désormais le prétexte de l'empire et de ses agents politiques et médiatiques pour détruire ce qu'il reste d'ordre international libre de la loi du plus fort (...)

Avec l'Ukraine, Gaza, la République démocratique du Congo, l'invasion est redevenue un mode opératoire. La paix du monde entier est en cause."

MARINE TONDELIER, secrétaire nationale des Écologistes :

"Cette attaque constitue une agression manifeste et illégale d’un état souverain, quoique l’on pense du gouvernement de Caracas.

Après l'agression et l'invasion de l'Ukraine et le génocide à Gaza, c'est un nouvel effondrement du droit international, sous les coups des impérialismes qui sont les oripeaux d’une nouvelle ère de prédation.

La France, fidèle à ses valeurs, doit condamner avec la plus grande fermeté cette énième violation du droit international."

OLIVIER FAURE, premier secrétaire du Parti socialiste :

"Quoi que l’on pense de Maduro, cet acte doit être unanimement condamné.

La force ne peut remplacer le droit. C’est un pas de plus dans la déligitimation des institutions internationales et c’est à l’inverse un feu vert donné à tous les autocrates du monde."

FABIEN ROUSSEL, secrétaire national du Parti communiste français :

"L’intervention américaine au Venezuela est un scandale absolu qui viole le droit international, menace la paix en Amérique latine.

La seule motivation de Trump : le pétrole et ses minerais.

Maduro doit être libéré.

La France doit saisir le Conseil de sécurité en urgence."

(Reportage Elizabeth Pineau)