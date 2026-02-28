Réactions à l'international après les frappes d'Israël et des USA contre l'Iran

Israël et les États-Unis ont annoncé samedi avoir lancé une campagne de frappes présentées comme "préventives" contre l'Iran, alors que les médias iraniens faisaient état de nombreuses explosions à Téhéran et dans d'autres villes du pays.

L'armée israélienne et l'agence de presse iranienne Tasnim ont indiqué que l'Iran avait riposté en tirant plusieurs salves de missiles et de drones en direction d'Israël. Aucun dégât n'a été signalé pour le moment.

Voici les réactions de la communauté internationale à cette offensive.

* NAWAF SALAM, PREMIER MINISTRE DU LIBAN

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré samedi qu'il n'accepterait pas que "quiconque entraîne le pays dans des aventures qui menacent sa sécurité et son unité", adressant ainsi un message indirect au Hezbollah, groupe armé libanais soutenu par l'Iran.

Dans un communiqué, il a souligné la gravité de la situation dans la région et a appelé tous les Libanais à agir avec sagesse et patriotisme, en plaçant les intérêts du Liban et du peuple libanais au-dessus de toute autre considération.

Le Hezbollah a mené de nombreux conflits avec Israël depuis sa création en 1982.

Reuters a rapporté mardi qu'Israël avait averti le Liban qu'il frapperait durement le pays, ciblant les infrastructures civiles, notamment l'aéroport, si le Hezbollah s'impliquait dans une guerre entre les États-Unis et l'Iran.

* DMITRI MEDVEDEV, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ RUSSE

"Le prétendu artisan de paix s'est une fois de plus montré", a déclaré l'ancien président russe. "Toutes les négociations avec l'Iran ne sont qu'une façade. Personne n'en doutait. Personne ne souhaitait réellement négocier."

"La question est de savoir qui aura la patience d'attendre la fin ignominieuse de son ennemi. Les États-Unis n'ont que 249 ans. L'Empire perse a été fondé il y a plus de 2.500 ans. On verra dans 100 ans."

* ESPEN BARTH EIDE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA NORVÈGE

"Israël qualifie cette attaque de frappe préventive, mais elle est contraire au droit international. Une attaque préventive requiert une menace imminente et immédiate", a-t-il indiqué dans un communiqué transmis par courriel à Reuters.

Il a également appelé à la retenue et à la poursuite des efforts diplomatiques.

* KAROL NAWROCKI, PRÉSIDENT DE LA POLOGNE

"Grâce aux canaux que nous entretenons avec nos alliés et partenaires de coalition, nous étions au courant de l'action militaire menée par Israël et les États-Unis", a-t-il affirmé sur X.

(Bureaux de Reuters, compilé par Blandine Hénault)