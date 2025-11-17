RD Congo : la lumière au bout du tunnel

Tombeur du Nigeria dimanche dernier, la République démocratique du Congo a décroché son billet pour un barrage intercontinental et a ravivé son rêve mondial laissé en suspens depuis presque 52 ans. Pour un pays qui a tant souffert, cette qualification représente un symbole, une fierté et une lueur d’espoir pour tout un peuple.

Il y a des soirs où un match de football ne se résume pas à un score. À Rabat, la RDC n’a pas seulement battu le Nigeria : elle a bousculé le destin, rompu une malédiction et réveillé 52 ans de silence aux yeux du football mondial. Pourtant, le but inscrit par le Super Aigle Frank Onyaka en début de rencontre (3 e ) est tombé comme un seau d’eau froide, un moment où l’histoire allait reprendre ses bonnes vieilles habitudes. C’était compter sans ces Léopards qui ont appris à survivre avant d’apprendre à chasser. Meschack Elia a remis les siens dans la lumière (32 e ), et la séance de tirs au but a achevé le travail. Et quand le gardien Timothy Fayulu, entré expressément pour cette mission, a sorti deux penaltys, quelque chose a tremblé. Comme si soudain, tout pouvait devenir possible.

🇨🇩​ La RD Congo élimine le Nigéria après la séance de tirs au but et se qualifie pour les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2026 ! pic.twitter.com/TdOH76946b…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com