Raymond Domenech emballé par le choix Zidane à la tête des Bleus

Vrai reconnaît vrai. Après la désignation de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus, Raymond Domenech a d’abord indiqué à Ouest-France qu’il n’avait « pas d’avis à donner là-dessus » , avant de donner son avis là-dessus.

Soulignant que ce choix est dans « une continuité » en équipe de France, l’ancien sélectionneur (2004-2010) a été plutôt dithyrambique à l’égard du coach , anciennement son joueur et capitaine qui l’a emmené en finale de la Coupe du monde 2006 : « Zidane a ce vécu, cette expérience, cette notoriété pour passer des messages. L’expérience nous donnera la réponse (si c’est le plus gros défi de sa carrière) , mais on peut supposer que oui. » …

NB pour SOFOOT.com