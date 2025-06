Rayan Cherki reprend Lacrim et Ninho pour son bizutage

Rayan Cherki fait déjà entendre sa voix . Nouvelle recrue de Manchester City, le récent international français est bien entendu passé par la case bizutage . Fraîchement débarqué de l’OL, le Français de 21 ans a eu droit au rituel d’intégration maison : monter sur une chaise et faire le show. L’ancien Gone a opté pour « Veux-tu ? » de Lacrim et Ninho. S’en sont suivis des éclats de rire dans la salle et un Haaland hilare derrière la caméra , qui a balancé la scène sur Snapchat.…

EG pour SOFOOT.com