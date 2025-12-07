Rayan Cherki, pour la liberté du geste

Rayan Cherki est un esthète, et la France le savait. L'Angleterre l'a (re)découvert ce samedi, lorsque le Cityzen a choisi le coup du foulard pour centrer vers Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland. La Premier League est encore sous le choc, Pep Guardiola y compris.

« Je n’ai jamais vu Messi faire ce centre. » La machine s’était déjà emballée, ce samedi, quand Pep Guardiola a sciemment remis une pièce dedans en conférence de presse. Rayan Cherki venait de s’installer au sommet du classement des passeurs de la Premier League, grâce à deux nouvelles offrandes contre Sunderland : une passe au sol parfaitement ordinaire pour Ruben Días, et un coup du foulard totalement extraordinaire pour la tête de Phil Foden. Le genre de bonbons dont le Lyonnais est familier, mais qui fait toujours son petit effet.

« Je suis venu pour ça »

Si le geste du nouveau chouchou des Cityzens fait tant parler, c’est d’abord parce qu’on ne le voit pas toutes les semaines. Ce qui lui donne encore plus de saveur au moment où il revient dans la lumière. Pep Guardiola a eu le privilège d’en prendre plein les yeux quotidiennement, notamment pendant quatre ans avec Lionel Messi. Mais tout Ballon d’or qu’il est, l’Argentin ne s’est jamais aventuré sur ce terrain : la Pulga brillait davantage par son sens du dribble, sa science de la passe et son efficacité que par une quelconque forme d’extravagance ou de fantaisie.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com