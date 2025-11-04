 Aller au contenu principal
Rayan Cherki : plus léger donc plus fort ?
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 22:39

Rayan Cherki vient de boucler une semaine de gala pour lancer enfin son aventure mancunienne. Buteur et passeur en Cup, double passeur en Premier League, l’ancien Lyonnais commence à justifier les 40 millions investis. Allégé de deux kilos après sa convalescence, il affiche une nouvelle silhouette. Mais perdre du poids rend-il vraiment meilleur ?

À Manchester, on sait que Pep Guardiola ne laisse rien au hasard, surtout pas un pourcentage de masse grasse. Depuis des années, il fixe à chacun de ses joueurs un « poids de forme » à atteindre dès la reprise. Et visiblement, Rayan n’y a pas échappé. Une intersaison écourtée par la Coupe du monde des clubs ne lui avait pas permis de se transformer. C’est finalement sa blessure qui lui a permis de rentrer dans le moule, plus affûté que jamais.

Une masse grasse trop élevée, c’est une charge inutile à déplacer, donc une perte de vitesse, une fatigue plus rapide.…

Propos recueillis par SF sauf mentions.

Par Sacha François pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • Les Parisiens brandissent l'excuse de la fatigue après la défaite face au Bayern
    Les Parisiens brandissent l'excuse de la fatigue après la défaite face au Bayern
    information fournie par So Foot 05.11.2025 11:01 

    « Je te jure, c’est la première fois que ça m’arrive. » Défait sur sa pelouse ce mardi soir face au Bayern Munich (1-2), le Paris Saint-Germain a montré beaucoup de largesses défensives en première période . Deux erreurs qui ont coûtés deux buts et une seconde ... Lire la suite

  • Ligue des champions : Le PSG tombe face au Bayern et perd Dembélé et Hakimi
    Ligue des champions : Le PSG tombe face au Bayern et perd Dembélé et Hakimi
    information fournie par France 24 05.11.2025 10:04 

    Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Bayern Munich (2-1) en Ligue des champions. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont sortis blessés.

  • La chevauchée fantastique de Micky van de Ven pour plier le match
    La chevauchée fantastique de Micky van de Ven pour plier le match
    information fournie par So Foot 05.11.2025 10:01 

    C’est un but à accrocher au Louvre. Larges vainqueurs à domicile ce mardi en Ligue des champions face à Copenhague (4-0), les Spurs de Tottenham s’en sont remis à leur défenseur Micky van de Ven, déjà auteur de six buts cette saison et meilleur buteur du club , ... Lire la suite

  • Mats Hummels chambre le PSG
    Mats Hummels chambre le PSG
    information fournie par So Foot 05.11.2025 09:59 

    Foutue nostalgie. Mardi soir, Mats Hummels était bien installé dans les tribunes du Parc des princes et a savouré la victoire du Bayern face au PSG (1-2). Aujourd’hui consultant, le défenseur central fraîchement retraité s’est surtout remémoré de bons souvenirs ... Lire la suite

