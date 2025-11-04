Rayan Cherki : plus léger donc plus fort ?

Rayan Cherki vient de boucler une semaine de gala pour lancer enfin son aventure mancunienne. Buteur et passeur en Cup, double passeur en Premier League, l’ancien Lyonnais commence à justifier les 40 millions investis. Allégé de deux kilos après sa convalescence, il affiche une nouvelle silhouette. Mais perdre du poids rend-il vraiment meilleur ?

À Manchester, on sait que Pep Guardiola ne laisse rien au hasard, surtout pas un pourcentage de masse grasse. Depuis des années, il fixe à chacun de ses joueurs un « poids de forme » à atteindre dès la reprise. Et visiblement, Rayan n’y a pas échappé. Une intersaison écourtée par la Coupe du monde des clubs ne lui avait pas permis de se transformer. C’est finalement sa blessure qui lui a permis de rentrer dans le moule, plus affûté que jamais.

Une masse grasse trop élevée, c’est une charge inutile à déplacer, donc une perte de vitesse, une fatigue plus rapide.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com