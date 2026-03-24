Rayan Cherki, plus brésilien que tous les Brésiliens

La France et le Brésil croisent le fer jeudi soir, à Foxborough, à deux mois et demi du lancement de la Coupe du monde. L’occasion d’en prendre plein les yeux, et peut-être plus grâce à Rayan Cherki qu’avec les Brésiliens.

La France et le Brésil se retrouvent jeudi soir pour la première fois depuis onze ans jour pour jour. À l’époque, les Bleus de Karim Benzema avaient dû s’incliner, balayés par la furia auriverde au Stade de France (1-3). La Seleção a cependant perdu de sa superbe depuis : sortie en quarts de la Coupe du monde face à la Belgique en 2018 et la Croatie en 2022, élimination dès les quarts de finale de la Copa América 2024 en gagnant un seul de ses quatre matchs… Pas glorieux. Le Brésil a disputé 18 rencontres de qualification pour la Coupe du monde et a marqué deux buts dans le même match… seulement cinq fois. Le Brésil champagne est en voie de disparition, si bien que le plus brésilien des joueurs qui foulera la pelouse de Foxborough jeudi sera certainement Rayan Cherki.

The greatest showman

La faute n’incombe pas forcément à Carlo Ancelotti, en poste depuis seulement dix mois, mais le Brésil a perdu en imprévisibilité. La qualité technique demeure avec des garçons comme Endrick, Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius, voire Neymar, qui reviendra peut-être cet été. La star du Real Madrid sort du lot, bien sûr. Pour autant, la Seleção semble avoir perdu un peu de cette créativité qui faisait son charme unique. La flamme, elle, est plus vive que jamais dans les pieds de Rayan Cherki. Le numéro 10 de Manchester City l’a encore montré dimanche à Wembley en réalisant un contrôle de la poitrine et un enchaînement de trois jongles, avec un niveau déconcertant de relâchement et de nonchalance. Ça n’a pas plu à Gary Neville, qui a trouvé le Français « un peu arrogant » . Typiquement le commentaire d’un Anglais, bercé dans la culture du kick and rush .…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com