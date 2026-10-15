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Rayan Cherki, le génie ou le néant
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 15:18

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Rayan Cherki, le génie ou le néant

Rayan Cherki, le génie ou le néant

Quarante-cinq minutes et quelques secondes de plus, c'est le temps que Rayan Cherki aura passé sur le terrain ce mercredi soir lors de la déroute collective de Manchester City contre le PSG en première période. Le Français a trouvé de la régularité, mais il peine encore à étinceler dans les grands matchs.

Plus d’un mois après la première journée de compétition, la Ligue des champions a tenu toutes ses promesses pour son grand retour. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, des matchs complètement décousus ont donné lieu à une avalanche de buts (78 en 18 rencontres) ces mardi et mercredi. Pompon sur la Garonne, les artistes avaient enfilé leurs plus beaux costumes : Lamine Yamal , Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Abde Ezzalzouli et Bradley Barcola, pour ne citer qu’eux, ont fait parler le génie qui habite leurs jambes. Mais s’il y a bien un génie habituel qui a trimé pour sortir de sa lampe, c’est celui de Rayan Cherki.

Un match à oublier

Contre un Paris Saint-Germain dans la forme de sa vie, les tristes 45 minutes livrées par le Français l’ont vu poser ses fesses sur le banc… dès le retour des vestiaires. Placé comme à l’accoutumée au poste de numéro dix dans le 4-2-3-1 d’Enzo Maresca, Cherki avait pour consigne de ramener son peps et son sens des bonnes passes pour décontenancer la défense parisienne. Il n’en a rien été. L’ambidextre n’a tenté qu’un seul dribble, qu’il n’a pas réussi, a perdu six ballons et aurait franchement pu (dû ?) apporter plus d’aide sur le troisième pion encaissé par City. Pour quelqu’un qui affirmait il y a quelques mois auprès de France Football ne pas vouloir être le joueur qui « fait la passe vers l’arrière quand il faut faire la passe vers l’avant » et ne pas être « celui qui ne prend pas de risque » , la note est salée.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

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