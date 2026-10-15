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Le propriétaire du Mans désamorce la polémique Gana Gueye
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 15:22

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Le propriétaire du Mans désamorce la polémique Gana Gueye

Le propriétaire du Mans désamorce la polémique Gana Gueye

À fond derrière son partenaire commercial. Le propriétaire du Mans Pedro Oliveira est monté au créneau pour défendre Idrissa Gueye dans les colonnes de La Maine Libre . Le 23 septembre dernier, Le Mans avait annoncé l’arrivée d’Idrissa Gueye au sein du club. L’ancien milieu de terrain du PSG ne venait pas dans l’optique de renforcer l’entrejeu sarthois mais bien pour s’y établir en tant qu’investisseur. Un partenairiat financier qui n’a franchement pas emballé tout le monde en raison de certaines prises de position du milieu de terrain sénégalais. En 2022, l’ancien lillois avait refusé de porter un maillot arc-en-ciel lors de sa dernière saison dans la capitale.

« Je suis fier de l’avoir comme investisseur »

Sous le feu des critiques après l’arrivée de Gueye, Pedro Oliveira a défendu le choix d’accepter le joueur d’Al-Diriyah au capital : « Ce qui est arrivé il y a quatre ans concerne spécifiquement Idrissa Gana Gueye, et je ne pense pas qu’il faut revenir là-dessus. Je le connais mieux depuis quelques mois et je retiens son superbe travail avec son académie au Sénégal. Je suis fier de l’avoir comme investisseur , a clamé le businessman brésilien. Je trouve dommage d’évoquer cet appel au boycott de la part d’un collectif (le Collectif national contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations, NDLR) qui s’est avéré être un « fake » . C’est un bruit inutile et je ne pense que nous devions gaspiller de l’énergie là-dessus. En revanche, si l’association avait été réelle, nous aurions engagé la conversation» .

MB pour SOFOOT.com

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