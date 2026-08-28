L’AC Milan s’en remet à l'une de ses nouvelles recrues pour s’imposer face à Venise
AC Milan 2-0 Venise
Buts : Ramos (69 e ), Halhal (89 e CSC) pour les Rossoneri
L’essentiel est assuré. Après son court succès face au Torino lors de la première journée (1-2), l’AC Milan ne s’est pas rassuré face au promu vénitien, mais a assuré l’essentiel en s’imposant par le plus petit des écarts à San Siro, grâce au premier but avec les Rossoneri d’une de ses recrues phares de l’été et un CSC heureux (2-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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