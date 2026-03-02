Alain Giresse pas encore fan d’Endrick

S’il y a bien un Lyonnais qui aurait mérité de repartir avec les trois points du Vélodrome lors de l’Olympico, remporté par l’OM en toute fin de match, c’est bien Endrick. Enfin, pas forcément de l’avis de tous , notamment d’Alain Giresse.

Observateur avisé du choc entre Olympiques du haut de ses 83 matchs avec Marseille, l’ancien international français attend encore plus de la jeune pépite brésilienne , comme il l’a confié dans les colonnes de L’Équipe , pour qui il a débriefé la rencontre.…

JF pour SOFOOT.com