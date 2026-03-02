Aubameyang se voyait bien signer un triplé contre l'OL

Oh le gourmand. Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé, avouait qu’il avait pensé planter un troisième pion : « Pour dire la vérité, je pensais même mettre un triplé. Ça peut paraître fou, mais c’est ce que je me disais quand on a pris le deuxième but. Le match pouvait rester ouvert. En tant qu’attaquant, il faut rester concentré. On a eu des occasions en première période. Quand tu restes dans ton match et que tu fais les efforts, à un moment tu es récompensé. C’était ma mentalité à la pause. »

À la mi-temps, il n’avait pas encore marqué et son équipe était menée 0-1. Il claquera deux buts en seconde période . L’un sur une passe d’Igor Paxão, lui aussi buteur, et l’autre dans le temps additionnel, sur une passe d’Ethan Nwaneri, pour faire gagner son équipe .…

EA pour SOFOOT.com