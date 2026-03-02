Pour Moussa Niakhaté, l'OM n'était pas meilleur que l'OL

L’OM a ramené le soleil de Marbella, et Moussa Niakhaté n’aime pas ça. Après la victoire in extremis de l’Olympique de Marseille grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2), le défenseur de l’Olympique lyonnais a manifesté son amertume en zone mixte : pour lui, les Gones étaient bien les meilleurs ce dimanche soir.

« C’est rageant de mener deux fois au score, quand tu fais le match que tu fais, explique le Sénégalais. Je pense qu’il y a un nombre incalculable d’occasions de break. Aujourd’hui, c’est frustrant parce qu’on perd sur des détails. Je ne pense pas que c’était une équipe qui était au-dessus de nous ce soir, mais ils ont gagné. »…

SW pour SOFOOT.com